Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения Большая часть строений в Нишеми может обрушиться из-за гигантского оползня

Большая часть строений в городе Нишеми может обрушиться из-за продолжающегося движения почвы после оползня 25 января, передает Corriere della Sera. Обрушившийся склон тянется на 4 километра, и существует угроза того, что расширяющаяся пропасть может поглотить исторический центр города.

В настоящее время эвакуировано 1,5 тыс. человек. Спасатели проводят их до домов, чтобы помочь собрать самое необходимое. Некоторые здания были серьезно повреждены, однако обошлось без жертв и раненых.

Город Нишеми, стоящий на возвышенности из песка и скальных пород, уже пережил оползень в 1997 году. Городские власти должны были демонтировать дома в зоне риска, однако этого не произошло. Местные жители на протяжении свыше двух столетий осознавали опасность возведения построек в этой местности.

Ранее сообщалось, что на Сицилии десятки домов оказались на краю обрыва. Мэр Массимилиано Конти заявил, что ситуация оценивается как критичная и продолжает ухудшаться из-за новых оползней. Остров недавно уже пострадал от разрушительного наводнения, и это стало очередным ударом для региона.