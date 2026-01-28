Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:57

Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения

Большая часть строений в Нишеми может обрушиться из-за гигантского оползня

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Большая часть строений в городе Нишеми может обрушиться из-за продолжающегося движения почвы после оползня 25 января, передает Corriere della Sera. Обрушившийся склон тянется на 4 километра, и существует угроза того, что расширяющаяся пропасть может поглотить исторический центр города.

В настоящее время эвакуировано 1,5 тыс. человек. Спасатели проводят их до домов, чтобы помочь собрать самое необходимое. Некоторые здания были серьезно повреждены, однако обошлось без жертв и раненых.

Город Нишеми, стоящий на возвышенности из песка и скальных пород, уже пережил оползень в 1997 году. Городские власти должны были демонтировать дома в зоне риска, однако этого не произошло. Местные жители на протяжении свыше двух столетий осознавали опасность возведения построек в этой местности.

Ранее сообщалось, что на Сицилии десятки домов оказались на краю обрыва. Мэр Массимилиано Конти заявил, что ситуация оценивается как критичная и продолжает ухудшаться из-за новых оползней. Остров недавно уже пострадал от разрушительного наводнения, и это стало очередным ударом для региона.

Сицилия
обрушения
оползни
здания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Пробки в Москве почти достигли максимума
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.