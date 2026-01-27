Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:37

«Ситуация критичная»: десятки домов повисли на краю обрыва из-за оползня

Город Нишеми на Сицилии оказался у края обрыва из-за оползня

Фото: Alberto Lo Bianco/Keystone Press Agency/Global Look Press
Десятки домов на Сицилии оказались на краю обрыва после обрушения четырехкилометрового участка утеса во время шторма, сообщает портал Virgilio Notizie. Так, в городе Нишеми провели экстренную эвакуацию около тысячи местных жителей.

Ситуация критичная, — заявил мэр Массимилиано Конти.

По его словам, обстановка продолжает ухудшаться, поскольку произошли новые оползни в результате сильных дождей, обрушившихся на регион в последние дни. Отмечается, что это очередной удар для острова, который всего неделю назад пострадал от разрушительного наводнения.

Ранее сообщалось, что утром 25 января в Сочи сошел мощный оползень, заблокировав движение по дорогам. Ситуация оказалась наиболее сложной для проживающих в комплексе «Министерские озера». Выезд с территории их дома оказался полностью перекрыт.

До этого появились жуткие кадры, на которых запечатлены последствия циклона, смывающего все на своем пути на юге Италии. Департамент защиты граждан страны объявил «красный» уровень тревоги из-за мощного шторма «Гарри». Режим повышенной опасности действовал в районах Сицилии, Сардинии и Калабрии.

