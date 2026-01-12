Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране IRIB: глава управления полиции Кешаварз погиб в Мешхеде в результате нападения

В иранском городе Мешхед на северо-востоке страны убит высокопоставленный полицейский чиновник — глава городского управления полиции по борьбе с наркотиками Джавад Кешаварз. Он погиб в результате нападения вооруженных лиц, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB, назвав нападавших террористами.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся в Иране массовых протестов, которые начались в конце декабря 2025 года из-за резкой девальвации национальной валюты. По данным базирующихся в США правозащитных организаций, с начала волнений погибли не менее 466 человек. Иранские власти эти цифры не комментируют, но публикуют данные о погибших силовиках, которых, по их подсчетам, достигло не менее 20.

В городе Мешхед Джавад Кешаварз, глава городского полицейского управления по борьбе с наркотиками, был убит вооруженными террористами, — указано в сообщении.

Ситуация в стране остается крайне напряженной. Видео в социальных сетях свидетельствуют о масштабных и массовых акциях.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур по гражданам, погибшим в результате массовых беспорядков. В документе их смерть связали с «национальной борьбой против США и Израиля».