Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 03:01

Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране

IRIB: глава управления полиции Кешаварз погиб в Мешхеде в результате нападения

Иран Иран Фото: IMAGO/Alon David/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В иранском городе Мешхед на северо-востоке страны убит высокопоставленный полицейский чиновник — глава городского управления полиции по борьбе с наркотиками Джавад Кешаварз. Он погиб в результате нападения вооруженных лиц, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB, назвав нападавших террористами.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся в Иране массовых протестов, которые начались в конце декабря 2025 года из-за резкой девальвации национальной валюты. По данным базирующихся в США правозащитных организаций, с начала волнений погибли не менее 466 человек. Иранские власти эти цифры не комментируют, но публикуют данные о погибших силовиках, которых, по их подсчетам, достигло не менее 20.

В городе Мешхед Джавад Кешаварз, глава городского полицейского управления по борьбе с наркотиками, был убит вооруженными террористами, — указано в сообщении.

Ситуация в стране остается крайне напряженной. Видео в социальных сетях свидетельствуют о масштабных и массовых акциях.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур по гражданам, погибшим в результате массовых беспорядков. В документе их смерть связали с «национальной борьбой против США и Израиля».

Иран
погибшие
полиция
беспорядки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова
Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру
«Уже заметно»: немецкий журналист назвал ситуацию в Киеве катастрофой
Общественники нашли применение конфискованным автомобилям
В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года
Глава Минобороны Британии оказался в зоне удара по пути в Киев
Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране
В одном из российских регионов сократят время продажи алкоголя
Основатель ГК «Дело» стал фигурантом расследования в Дубае
Россиянам рассказали, когда новогодние праздники снова продлятся 12 дней
Хирург назвал неочевидные симптомы опухоли мозга
Футбольный болельщик умер после победы любимой команды
Синоптики дали прогноз по продолжительности снегопадов в Москве
Названы профессии, доступные пенсионерам для удаленной работы
В МИД РФ заявили, что Европа знала о планах ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подведены итоги новогодних штурмов ВС РФ в зоне СВО
Госдума рассмотрит закон об обязательном повышении зарплат раз в год
«Не ждали»: бойцы ВС РФ атаковали противника со стороны минных укреплений
«Это наше все»: Симоньян предположила, почему Россия не бомбит Киев
Жестокое нападение насильника на троих россиянок в Каире: что известно
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.