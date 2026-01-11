Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 10:37

Генконсульство на Пхукете прокомментировало гибель россиянки

Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило гибель россиянки при крушении катера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российское генеральное консульство в провинции Пхукет подтвердило гибель россиянки при крушении катера в Андаманском море. По словам дипломата Егора Иванова, которые приводит ТАСС, дипведомство выясняет обстоятельства случившегося.

В генеральное консульство поступила информация о гибели гражданки РФ, — отметил он.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. После этого появилась информация о гибели 18-летней россиянки Елизаветы С.

Также пассажирка в возрасте 77 лет пропала без вести после падения за борт круизного лайнера Nieuw Statendam у побережья Кубы в новогодний день. Капитан судна немедленно начал поисковую операцию совместно с Береговой охраной США, направившей на помощь катер и вертолет.

Ранее Москва объявила в международный розыск россиянина, задержанного в Таиланде по запросу США. Мужчину подозревают в организации преступного сообщества и хищениях с использованием IT-технологий.

Пхукет
генконсульства
россияне
погибшие
