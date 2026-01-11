Генконсульство на Пхукете прокомментировало гибель россиянки Генконсульство РФ на Пхукете подтвердило гибель россиянки при крушении катера

Российское генеральное консульство в провинции Пхукет подтвердило гибель россиянки при крушении катера в Андаманском море. По словам дипломата Егора Иванова, которые приводит ТАСС, дипведомство выясняет обстоятельства случившегося.

В генеральное консульство поступила информация о гибели гражданки РФ, — отметил он.

До этого стало известно, что скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения. После этого появилась информация о гибели 18-летней россиянки Елизаветы С.

