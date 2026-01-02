Женщина отправилась в новогодний круиз и бесследно исчезла Пассажирка круизного лайнера Holland America Line упала за борт у Кубы

Пассажирка в возрасте 77 лет пропала без вести после падения за борт круизного лайнера Nieuw Statendam у побережья Кубы в новогодний день, сообщает издание The New York Post. Капитан судна немедленно начал поисковую операцию совместно с Береговой охраной США, направившей на помощь катер и вертолет.

Капитан и экипаж начали поисково-спасательные операции и тесно сотрудничали с Береговой охраной США, которая направила для оказания помощи катер и вертолет, — говорится в материале.

