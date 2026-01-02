Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:43

Женщина отправилась в новогодний круиз и бесследно исчезла

Пассажирка круизного лайнера Holland America Line упала за борт у Кубы

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Пассажирка в возрасте 77 лет пропала без вести после падения за борт круизного лайнера Nieuw Statendam у побережья Кубы в новогодний день, сообщает издание The New York Post. Капитан судна немедленно начал поисковую операцию совместно с Береговой охраной США, направившей на помощь катер и вертолет.

Капитан и экипаж начали поисково-спасательные операции и тесно сотрудничали с Береговой охраной США, которая направила для оказания помощи катер и вертолет, — говорится в материале.

Ранее волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт — Челябинская область» сообщили об исчезновении 12-летней Вероники П. в городе Миассе. По их данным, девочка, чей рост составляет 155 сантиметров, вышла из своего жилища и не пришла обратно. Она обладает светлыми волосами и карими глазами, а в день пропажи была одета в куртку темно-синего цвета, черную футболку, брюки, серые кроссовки и шапку голубого оттенка.

Кроме того, в Москве проводятся поиски бесследно пропавшего экс-депутата Госдумы Николая Герасименко. Он вышел на прогулку со своим питомцем — собакой породы акита-ину по имени Кей — и после этого перестал выходить на связь.

Куба
круизы
пассажиры
Новый год
