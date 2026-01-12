Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 02:52

В одном из российских регионов сократят время продажи алкоголя

РИАН: время продажи алкоголя в Пермском крае сократят на один час

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
В Пермском крае с 1 марта 2026 года вступает в силу ограничение на время розничной продажи алкогольных напитков. Согласно новому постановлению правительства региона, купить спиртное можно будет только с 08:00 до 22:00, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

В настоящее время продажа разрешена на час дольше — до 23:00. Мера направлена на снижение общего уровня потребления алкоголя. Изменения затронут все точки розничной торговли, реализующие спиртные напитки.

Цель ужесточения продажи — снижение употребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка, снижение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, — указано в нормативном акте, который уже подготовлен властями.

Ранее сообщалось, что понятия «алкомаркет» в Вологодской области больше не существует. Губернатор региона Георгий Филимонов заявил, что все 610 таких магазинов закрылись или сменили профиль. В перепрофилированных точках доля алкоголя не превышает 20% и размещена в отдельных залах. Ограничения на продажу спиртного действуют в области с марта 2025 года. Розничная торговля разрешена в будние дни только с 12:00 до 14:00.

