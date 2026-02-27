Зимняя Олимпиада — 2026
В Пакистане назвали число военных, погибших из-за боев с Афганистаном

ВС Пакистана: 12 военных погибли в боях с Афганистаном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Не менее 12 военнослужащих Пакистана погибли в боях с Афганистаном, заявил директор управления по связям с общественностью пакистанских вооруженных сил Ахмед Чаудхри. Он добавил, что 27 бойцов пострадали и один пропал без вести. По его словам, афганские военные обстреляли 53 населенных пункта.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном. Он отметил, что столкновения между военными двух стран не принесут ничего хорошего.

Стало известно, что три мирных жителя погибли, несколько пострадали в результате нового удара ВС Пакистана по Афганистану. Среди жертв атаки есть двое детей. Уточняется, что пакистанские ВС атаковали провинцию Пактика на востоке Афганистана.

До этого министр информации Афганистана Аттаулла Тарар сообщил, что в пограничном конфликте с Пакистаном погибли 133 афганских военнослужащих, еще более 200 ранены. По его словам, пакистанская армия уничтожила 27 блокпостов вооруженных сил Афганистана и взяла под контроль еще девять.

