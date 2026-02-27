Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 16:02

IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании

IT-эксперт Петрухин: экономия на цифровом обслуживании может привести к аварии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Экономия на IT-инфраструктуре может привести к авариям на производстве, рассказал argumenti.ru руководитель IT-инфраструктуры и безопасности на промышленных предприятиях Алексей Петрухин. Он отметил, что руководители часто не замечают пользу цифровой среды.

Сэкономить на IT-инфраструктуре — самая дорогая иллюзия в промышленности. Прямая зависимость простая: экономия на профилактике практически всегда переносит затраты из плановых в разряд аварийных, умноженные на репутационные риски. В кризис выживают не те, кто меньше всех тратит, а те, кто понимает последствия и вероятность их наступления, — заявил Петрухин.

IT-эксперт подчеркнул, что в современном производстве важна стабильность, которой нельзя добиться за счет экономии. По его словам, при пренебрежении IT-инфраструктурой в дальнейшем придется заплатить в разы больше.

Ранее IT-эксперт Андрей Виноградов рассказал, что данные пользователя, которые он предоставляет нейросети, могут перехватить. Он подчеркнул, что полноценной защиты от утечек не существует.

