18 февраля 2026 в 13:05

IT-эксперт рассказал, почему опасно использовать ИИ

IT-эксперт Виноградов: данные пользователя в чате с ИИ могут перехватить

Данные пользователя, которые он предоставляет нейросети, могут перехватить, рассказал KP.RU главный редактор журнала «IT-Эксперт» Андрей Виноградов. Он подчеркнул, что полноценной защиты от утечек не существует.

Всякий раз, когда вы посылаете запрос в нейросеть, интересующая вас тема обрабатывается на удаленном сервере, а это означает, что данные могут быть перехвачены, — рассказал Виноградов.

IT-эксперт отметил, что злоумышленники могут проанализировать запросы пользователя и сделать выводы о его интересах в различных сферах. По его словам, при использовании ИИ можно самостоятельно себя дискредитировать.

Ранее эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов рассказал, что сотрудники во время использования ИИ в рабочих целях делятся конфиденциальной информацией компании. Он отметил, что с помощью специально составленных промтов в дальнейшем эту информацию могут получить мошенники.

