IT-эксперт объяснил, почему опасно использовать ИИ для работы

Сотрудники во время использования ИИ в рабочих целях делятся конфиденциальной информацией компании, рассказал «Ямал-Медиа» эксперт по информационным технологиям Павел Мясоедов. Он отметил, что с помощью специально составленных промтов в дальнейшем эту информацию могут получить мошенники.

Иногда такие утечки бывают, и защититься сложно. Промт составляется таким образом, что информация запрашивается обезличено, но все вводные данные при этом указывают на ту или иную организацию, — рассказал Мясоедов.

IT-эксперт подчеркнул, что опасность представляют не только мошенники. По его словам, часть информации также может утечь в открытый доступ из-за сбоев платформы.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что развитие искусственного интеллекта совершенно точно приведет к исчезновению некоторых профессий. По его словам, появятся новые вакансии в области работы с нейросетями, дизайна виртуальных миров, креативных индустрий.