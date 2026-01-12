Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 03:13

В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года

Мадах: число рейсов из России в Израиль с 2019 года снизилось почти в три раза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Количество еженедельных авиарейсов из России в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году, сообщил представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах в беседе с РИА Новости. По его данным, из восьми российских городов, связанных с Израилем авиасообщением, осталось только пять.

В 2019 году рейсы выполняли шесть авиакомпаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Самары. В настоящее время, как отметил Мадах, полеты осуществляют лишь три перевозчика.

Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю, — уточнил политик.

При этом Мадах выразил уверенность, что при росте спроса перевозчики увеличат частоту рейсов. Тогда все «забытые» маршруты вновь будут востребованными и восстановленными.

Ранее сообщалось, что несколько рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» из Гомеля в Россию и обратно отменены из-за непогоды. В то же время рейсы из Национального аэропорта Минск продолжались в штатном режиме с усилением техники и персонала для обеспечения безопасности полетов.

Израиль
самолеты
авиасообщения
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Земфира, мнение об СВО, лучшие фильмы: как сейчас живет Рената Литвинова
Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру
«Уже заметно»: немецкий журналист назвал ситуацию в Киеве катастрофой
Общественники нашли применение конфискованным автомобилям
В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года
Глава Минобороны Британии оказался в зоне удара по пути в Киев
Вооруженные бунтовщики убили главу управления полиции в Иране
В одном из российских регионов сократят время продажи алкоголя
Основатель ГК «Дело» стал фигурантом расследования в Дубае
Россиянам рассказали, когда новогодние праздники снова продлятся 12 дней
Хирург назвал неочевидные симптомы опухоли мозга
Футбольный болельщик умер после победы любимой команды
Синоптики дали прогноз по продолжительности снегопадов в Москве
Названы профессии, доступные пенсионерам для удаленной работы
В МИД РФ заявили, что Европа знала о планах ВСУ атаковать резиденцию Путина
Подведены итоги новогодних штурмов ВС РФ в зоне СВО
Госдума рассмотрит закон об обязательном повышении зарплат раз в год
«Не ждали»: бойцы ВС РФ атаковали противника со стороны минных укреплений
«Это наше все»: Симоньян предположила, почему Россия не бомбит Киев
Жестокое нападение насильника на троих россиянок в Каире: что известно
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.