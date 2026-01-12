В Израиле раскрыли, как изменилось число рейсов из России с 2019 года

Количество еженедельных авиарейсов из России в Израиль сократилось с 65 в 2019 году до 24 в 2025 году, сообщил представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах в беседе с РИА Новости. По его данным, из восьми российских городов, связанных с Израилем авиасообщением, осталось только пять.

В 2019 году рейсы выполняли шесть авиакомпаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Минеральных Вод, Екатеринбурга и Самары. В настоящее время, как отметил Мадах, полеты осуществляют лишь три перевозчика.

Эти рейсы выполнялись шестью авиакомпаниями. Сегодня ситуация изменилась. Рейсы между Россией и Израилем выполняют только три авиакомпании из пяти городов, всего 24 рейса в неделю, — уточнил политик.

При этом Мадах выразил уверенность, что при росте спроса перевозчики увеличат частоту рейсов. Тогда все «забытые» маршруты вновь будут востребованными и восстановленными.

