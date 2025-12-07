Вулкан в США начал извергать фонтаны лавы высотой 30 метров

В американском штате Гавайи вновь зафиксировано извержение вулкан Килауэа, информирует Volkano Discovery. Там отметили, что из северного жерла выходят фонтаны лавы высотой 15–30 метров.

Ветер дует с северо-востока со скоростью около пять метров в секунду, что может способствовать распространению вулканических газов и материала к югу, — говорится в сообщении.

В материале добавили, что Килауэа является одним из самых больших и активных вулканов Гавайских островов. При этом его активность, по мнению экспертов, не затронет работу аэропортов региона.

До этого на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9. Эпицентр располагался на дне Берингова моря на расстоянии 309 километров от Петропавловска-Камчатского. Глубина залегания эпицентра составила 10 километров.

Также у побережья Курильских островов произошли два землетрясения за сутки. Магнитуда подземных толчков в обоих случаях составила 4,5. Первое землетрясение произошло в 02:42 по местному времени (18:45 мск 20 ноября), его эпицентр находился в 89 км от Северо-Курильска. Второе землетрясение зафиксировано в 14:17 (06:17 мск), эпицентр был в 27 км от села Малокурильского.