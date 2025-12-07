ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 10:02

На Солнце случилась двойная сильная вспышка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Две солнечные вспышки предпоследнего класса М зарегистрированы вечером в субботу, 6 декабря, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Уточняется, что катаклизм может сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Двойная сильная M вспышка в области 4299 (бывшая 4274) в центре диска после нескольких дней молчания. <…> Первая из двух вспышек классифицирована как M1.1 (максимум в 22:21 мск), вторая как М8.1 (максимум в 23:39 мск), — говорится в публикации.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274, где несколькими днями ранее была зарегистрирована самая мощная вспышка года — Х5.1, превзошедшая предыдущий максимум в Х2.7, зафиксированный в мае.

Позднее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах — от 45 градусов, включая Европу и Канаду.

