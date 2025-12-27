Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 14:24

На Западе объяснили, как Трамп охладил мечты Зеленского о мирном плане

The Hill: Трамп охладил оптимизм Зеленского по плану решения кризиса на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп охладил оптимизм главы Украины Владимира Зеленского относительно его мирного плана по конфликту с Россией, сообщает The Hill. Автор публикации ссылается на интервью Трампа изданию Politico, в котором американский лидер заявил, что ни один из предложенных документов по урегулированию не будет иметь силы без его личного одобрения. Эти заявления прозвучали за несколько дней до запланированной на воскресенье личной встречи двух политиков.

В интервью, опубликованном в пятницу, президент Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского по поводу предложенного им мирного плана из 20 пунктов, — сказано в материале.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что вооруженные силы России могут активизировать наступление в случае принятия мирного плана Зеленского. По его словам, российскую сторону не устраивают пункты обнародованного документа.

До этого депутат Госдумы Александр Толмачев охарактеризовал план по урегулированию украинского кризиса из 20 пунктов, предложенный Киевом, как очередной проект Зеленского и его зарубежных советников. Парламентарий также отметил нестыковки, связанные с документом.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
СВО
