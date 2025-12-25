Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 12:29

Стало известно, чем чревато для Украины принятие мирного плана Зеленского

Военэксперт Дандыкин: РФ усилит наступление при принятии мирного плана Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Вооруженные силы России могут активизировать наступление в случае принятия мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российскую сторону не устраивают пункты обнародованного документа.

Если на Украине поверят в озвученный план Зеленского, российские войска продолжат продвижение вперед по всем направлениям, потому что нас эти пункты полностью не устраивают. В первую очередь Россию будет интересовать главная цель — освобождение Донбасса. В связи с этим предстоят серьезные бои за Славянск и Краматорск, — высказался Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев охарактеризовал план по урегулированию украинского кризиса из 20 пунктов, предложенный Киевом, как очередной проект Зеленского и его зарубежных советников. Парламентарий также отметил нестыковки, связанные с документом.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров ранее назвал мирный план Зеленского лживым, утверждая, что проведение референдума об уступке территорий невозможно. По его словам, такие действия напрямую противоречат конституции Украины.

