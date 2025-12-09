ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 01:19

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 7,6

Фото: Эпицентр находился на глубине 20 км.
Землетрясение магнитудой 7,6 произошло у побережья Курильских островов Сахалинской области, сообщили в пресс-службе сейсмостанции «Южно-Сахалинск». Там уточнили, что эпицентр находился на глубине 20 километров, передает ТАСС.

Могли ощутить на Южных Курильских островах до четырех баллов, — говорится в публикации.

Ранее в Краснодарском крае было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,1, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, подземные толчки произошли в 13:13 мск в 49 километрах к северо-западу от Сочи и в восьми километрах к северо-востоку от поселка Лазаревское.

До этого специалисты МЧС зафиксировали 11 афтершоков на территории Камчатского края за сутки. В ведомстве отметили, что два подземных толчка почувствовали местные жители. Также наблюдалась активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный. Сотрудники МЧС обратились к жителям и туристам с призывом не приближаться к опасным зонам.

Тем временем землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов Мексики. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров. По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 105 км от города Гуаймас с населением 113 тыс. человек.

Курильские острова
землетрясения
Сахалин
катаклизмы
