В российском регионе произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6

Ощутимое землетрясение произошло в районе северных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземный толчок магнитудой 4,6 был зафиксирован во вторник, 2 декабря, в Тихом океане в 15:47 по местному времени. Эпицентр располагался в 89 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километров.

Ранее специалисты МЧС зафиксировали 11 афтершоков на территории Камчатского края за сутки. В ведомстве отметили, что два подземных толчка почувствовали местные жители. Также наблюдалась активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный. Сотрудники МЧС обратились к жителям и туристам с призывом не приближаться к опасным зонам.