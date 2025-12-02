День матери
02 декабря 2025 в 10:16

В российском регионе произошло ощутимое землетрясение магнитудой 4,6

Около Северо-Курильска зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ощутимое землетрясение произошло в районе северных Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземный толчок магнитудой 4,6 был зафиксирован во вторник, 2 декабря, в Тихом океане в 15:47 по местному времени. Эпицентр располагался в 89 километрах к востоку от города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения находился на глубине 63 километров.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане в 15:47 (07:47 мск) 2 декабря. Эпицентр находился в 89 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 63 километров, — сообщила эксперт.

Ранее специалисты МЧС зафиксировали 11 афтершоков на территории Камчатского края за сутки. В ведомстве отметили, что два подземных толчка почувствовали местные жители. Также наблюдалась активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский, Крашенинникова и Камбальный. Сотрудники МЧС обратились к жителям и туристам с призывом не приближаться к опасным зонам.

