«Абсолютно нетипично»: ученые разгадали одну из тайн Бермудских островов

Бермудские Острова Бермудские Острова Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группа американских ученых обнаружила под Бермудскими островами огромную геологическую структуру, которая не имеет аналогов на планете, следует из результатов исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters. Сейсмологи нашли под океанической корой архипелага необычный слой горных пород толщиной 20 км — это уникальное явление, которое не наблюдается нигде больше в мире.

Это абсолютно нетипично. Обычно под океанической корой сразу начинается мантия, а здесь мы видим массивный, четко выраженный «бутерброд» внутри тектонической плиты, на которой распложены Бермудские острова. Мы никогда не наблюдали ничего подобного в других местах мира, — отметил ведущий автор исследования, сейсмолог Уильям Фрейзер.

Как объяснил Фрейзер, обычно под тонкой океанической корой сразу начинается мантия, но под Бермудами наблюдается дополнительный слой прямо внутри тектонической плиты. Ученые считают, что это открытие может дать ответ на давнюю загадку: почему Бермуды расположены на подводном возвышении, хотя активный вулканизм здесь прекратился 31 млн лет назад?

Исследователи предполагают, что последнее крупное извержение могло «впрыснуть» огромную массу расплавленной мантийной породы прямо в толщу земной коры. Застыв, этот материал образовал плавучий «плот», который приподнял дно океана на сотни метров, создав возвышенность.

Ранее американские ученые раскрыли многовековую загадку таинственного гула, который на протяжении столетий доносился из глубин озера Сенека в штате Нью-Йорк. Странные звуки, известные как «Пушки Сенеки», оказались вызваны подземными выбросами метана.

