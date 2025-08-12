Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ученый раскрыл секрет Бермудского треугольника

Ученый Крушельницкий сообщил об отсутствии аномалий в Бермудском треугольнике

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Тайны Бермудского треугольника на самом деле не существует, заявил австралийский ученый Карл Крушельницкий. По его словам, в исчезновениях самолетов и кораблей в этой зоне нет никакой аномалии, это лишь «вероятностный факт», передает издание Popular Mechanics.

Пропажа и исчезновение кораблей и самолетов — всего лишь вероятностный факт, — пояснил он.

Как выяснил Крушельницкий, процент пропавших в Бермудском треугольнике объектов не превышает средние показатели, характерные для других частей Мирового океана. Однако то, что там действительно часто происходят крушения, легко объяснить, добавил он: в этом месте оживленное корабельное и авиадвижение, а также часто наблюдается погода с резкими перепадами. Все это делает район трудным для навигации.

Ранее ученые, исследующие древнеегипетские пирамиды Гизы, наткнулись на подземные аномалии. Эксперты уверены, что дальнейшие исследования могут привести к открытию новых подземных комплексов. С помощью георадарных и электротомографических исследований было обнаружено, что под западной частью некрополя, где расположены пирамиды, на глубине примерно 1,8 метра находится L-образная конструкция длиной около 10 метров. Вероятно, это искусственное сооружение, которое впоследствии было скрыто под слоем песка.

