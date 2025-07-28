Под древнеегипетскими пирамидами обнаружили подземные аномалии Под пирамидой Гизы нашли L-образную структуру длиной около 10 метров

Ученые, исследующие древнеегипетские пирамиды Гизы, наткнулись на подземные аномалии, передает «Пронедра». Эксперты считают, что дальнейшие исследования могут привести к открытию новых подземных комплексов.

С помощью георадарных и электротомографических исследований было обнаружено, что под западной частью некрополя, где расположены пирамиды, на глубине примерно 1,8 метра находится L-образная конструкция длиной около 10 метров. Вероятно, это искусственное сооружение, которое впоследствии было скрыто под слоем песка.

Помимо этого, на глубине от пяти до 10 метров было зафиксировано изменение электрического сопротивления, что может свидетельствовать о существовании цельной полости. Исследователи ищут вход в подземный объект, который может оказаться древним тоннелем или захоронением.

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