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13 июля 2025 в 12:20

На Сахалине нашли остатки советского героя

На острове Шумшу нашли останки бойца Курильской десантной операции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На острове Шумшу нашли останки советского героя Курильской операции, сообщает «Поисковое движение России — Сахалин» в Telegram-канале. Их обнаружили участники международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта» у подножия одной из высот.

Поисковики рассказали, что при останках были найдены личные вещи, по которым удалось установить возможную личность солдата. Рядом с бойцом также нашли диск к ППШ-41, противотанковую гранату РПГ-43, флягу с выбитыми фамилиями и карманные часы.

Согласно данным в базе «ПамятьНарода», одна из указанных на фляге фамилий может принадлежать красноармейцу Ивану Ермиловичу Колесову 1923 года рождения. Он служил в составе 373-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии и награжден медалью «За отвагу». В описании подвига указано, что Колесов участвовал в штурме дзота на высоте 171, где уничтожил двоих противников и получил ранение гранатой в голову.

По архивным данным, информации о его гибели нет. Поисковики планируют установить судьбу солдата и разыскать его родственников.

Ранее во время археологических раскопок на площади Искусств в Челябинске нашлись останки первых жителей города, датируемые XVIII веком. По данным экспедиции, из трех могильных ям извлечено около пяти человеческих останков, которые направят в Самару для антропологического исследования. Специалистам предстоит узнать возраст, пол и возможные причины смерти погребенных.

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Сахалин
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