Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 января: где сбои в России

Сегодня, 7 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда восстановят связь?

Где в РФ не работает мобильный интернет 7 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в среду, 7 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 7 января поступило от пользователей МТС. Порядка 13% жалоб об отсутствии связи приходятся на Краснодарский и Алтайский край, 11% — на Свердловскую область, 9% — на Москву, 7% — на Кузбасс, 4% — на Тюмень, Санкт-Петербург, республику Коми, Красноярский край, Новосибирскую, Владимирскую, Ярославскую и Омскую области, 2% — на Удмуртию, Ленинградскую и Саратовскую области.

Почему не работает мобильный интернет 7 января

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

В Министерстве цифрового развития Оренбургской области объяснили, что отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них. Ограничения снимают, когда это позволяет оперативная обстановка.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — добавили в оперштабе Краснодарского края.

7 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на Ставрополье, в Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе, в Воронежской и Липецкой областях. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 32 украинских беспилотника над российскими регионами.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что ограничения мобильного интернета в регионах связано с угрозой атак беспилотников на военные и инфраструктурные объекты.

Как пользоваться мобильным интернетом в период сбоев

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

