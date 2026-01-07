Фон дер Ляйен стала фигурантом судебного разбирательства

Депутат Европарламента, сопредседатель немецкой партии BSW Фабио Де Мази подал иск в Европейский суд с требованием к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен раскрыть информацию о ее контактах с оборонными концернами, сообщает агентство DPA. В тексте заявления политик сравнил фон дер Ляйен с французским монархом Людовиком XIV, известным своей абсолютной властью.

Госпожа фон дер Ляйен считает себя Людовиком XIV, — говорится в сообщении.

Ранее европарламентарий от итальянского «Движения пяти звезд» Данило Делла Валле сообщил, что около 40 его коллег призвали главу Еврокомиссии осудить операцию президента США Дональда Трампа в Венесуэле. По словам депутата, эти силовые действия нарушают фундаментальные правовые принципы.

Кроме того, европейские журналисты заявили, что неудача с планами по изъятию российских активов стала серьезным поражением и привела к изменению политического курса для Европейской комиссии и ее председателя. По их мнению, глава ЕК оказалась в крайне унизительном и сложном положении.