06 января 2026 в 19:51

В Европарламенте возмутились молчанию фон дер Ляйен об операции Трампа

Около 40 евродепутатов потребовали от фон дер Ляйен осудить операцию Трампа

Урсула фон дер Ляйен
Почти 40 депутатов Европарламента призвали главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен выступить против операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле, сообщил РИА Новости европарламентарий от итальянского оппозиционного «Движения 5 звезд» Данило Делла Валле. Он отметил, что действия Вашингтона не соответствуют принципам закона.

В письме, подписанном 37 депутатами Европарламента и направленном председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и верховному представителю (главе дипломатии. — NEWS.ru) Кайе Каллас, мы призываем их осудить агрессию против Венесуэлы и похищение ее президента, — подчеркнул Делла Валле.

Также евродепутат подчеркнул, что международные структуры должны инициировать заседание Совбеза ООН по Венесуэле вместо одобрения действий США. Он также заявил, что Брюсселю стоит опасаться своего «несдержанного союзника».

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что фон дер Ляйен пытается превратить Евросоюз в четвертый рейх. По его словам, ЕС ожидает скорый крах.

