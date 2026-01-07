Самый светлый праздник: как россияне встретили Рождество

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время ночного рождественского богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве

Православные россияне в ночь на 7 января встретили Рождество. Праздник традиционно начался с торжественной литургии — служба прошла в тысячах храмов по всей стране. Патриаршее богослужение в храме Христа Спасителя в Москве началось за час до полуночи и продолжилось до утра. У храма можно увидеть библейский сюжет — поклонение волхвов в ночь рождения Иисуса.

На праздничную литургию в столичный собор собрались иерархи церкви и священнослужители, представители власти, общественные деятели, волонтеры и множество верующих. В рождественскую ночь по всей Москве для молитвы были открыты 534 храма и монастыря. Богослужения посетили около миллиона человек.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму православным христианам и всем гражданам, отмечающим Рождество Христово. В поздравлении глава государства подчеркнул особое значение праздника, озаряющего мир светом добра и любви.

На рождественской службе вместе с Путиным в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье присутствовали Герои России. В последние годы президент традиционно встречает Рождество в кругу военнослужащих и их семей. Предпочтение он зачастую отдает небольшим церквям, в том числе в Санкт-Петербурге и Тверской области.

Испокон веков в Рождество строго возбранялось вступать в споры и использовать грубые слова — следовало провести время в гармонии, счастье и примирении. Согласно старинным верованиям, любой конфликт в этот день мог предрекать ссоры на протяжении всего года. Также до обеда было не принято ходить в гости. Первую половину дня следовало посвятить общению с близкими.

Самые яркие рождественские кадры — в галерее NEWS.ru.