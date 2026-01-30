Зимняя Олимпиада — 2026
Священник из Европы сорвал службы в храме Святого Андрея в Москве

В Москве храм Святого Андрея приостановил богослужения из-за жалоб прихожан

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Московский англиканский храм Святого Андрея приостановил богослужения, сообщила Независимая газета. По данным издания, присланный Европейской епархией священник Арун Джон запугивал прихожан, проявлял женоненавистнические взгляды и неправильно обращался с хлебом и вином во время причастия.

Староста храма Патриция Шимчак уточнила, что Джон не привел свою деятельность в соответствие с российскими законами, поэтому ему отказали в трехмесячной гуманитарной визе. Она отметила, что попытки получить поддержку у епископа Европейской епархии Роберта Иннеса успехом не увенчались.

На сайте храма появилось сообщение, что в ближайшие недели службы проводиться не будут, поскольку в приходе сейчас нет священнослужителей, имеющих право совершать обряды по российским правилам. Проведение богослужений иностранными специалистами без согласования с московской англиканской общиной нарушает требования закона о свободе совести.

В храме также заявили, что огорчены «бурей дезинформации и лжи». По утверждению пресс-службы, ее распространяют люди с личными мотивами: кто-то выступает против традиционных христианских ценностей, другие пренебрегают российскими законами, а третьи преследуют коммерческую выгоду.

Ранее председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда заявил, что РПЦ присутствует почти в 100 странах мира, сталкиваясь с давлением лишь в ряде европейских государств. По его словам, Церковь справляется с таким давлением «спокойно», так как имеет двухтысячелетний опыт.

