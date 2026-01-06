Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков

Испокон веков в Рождество строго возбранялось вступать в споры и использовать грубые слова — следовало провести время в гармонии, счастье и примирении, передает aif.ru. Согласно старинным верованиям, любой конфликт в этот день мог предрекать ссоры на протяжении всего года.

Также до обеда не принято было ходить в гости, так как первую половину дня следовало посвятить общению с близкими. Этот период был пронизан уютом домашнего очага и семейными традициями. Еще одна традиция заключалась в том, чтобы не надевать старую или темную одежду, поскольку это могло навлечь беду.

Ранее протоиерей Михаил Потокин рассказал, что в Рождество и на Святки лучше всего дарить добрые дела. По его мнению, можно приобрести подарок для пожилого человека, оказать помощь детям в зоне спецоперации или посетить благотворительный концерт. Также он отметил, что посещение рождественского богослужения является самым важным событием на Рождество.

До этого священнослужитель Владислав Береговой рассказал, что колядование не является грехом, если оно совершается с целью прославления Рождества Христова и не включает в себя языческих элементов. Он подчеркнул, что важно избегать прославления материального благополучия, угроз и упоминаний несуществующих «богов».