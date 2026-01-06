Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 20:30

Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков

На Рождество категорически запрещалось сквернословить и надевать старую одежду

Прихожане во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральный соборе города Подольска Прихожане во время праздничного богослужения по случаю Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральный соборе города Подольска Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Испокон веков в Рождество строго возбранялось вступать в споры и использовать грубые слова — следовало провести время в гармонии, счастье и примирении, передает aif.ru. Согласно старинным верованиям, любой конфликт в этот день мог предрекать ссоры на протяжении всего года.

Также до обеда не принято было ходить в гости, так как первую половину дня следовало посвятить общению с близкими. Этот период был пронизан уютом домашнего очага и семейными традициями. Еще одна традиция заключалась в том, чтобы не надевать старую или темную одежду, поскольку это могло навлечь беду.

Ранее протоиерей Михаил Потокин рассказал, что в Рождество и на Святки лучше всего дарить добрые дела. По его мнению, можно приобрести подарок для пожилого человека, оказать помощь детям в зоне спецоперации или посетить благотворительный концерт. Также он отметил, что посещение рождественского богослужения является самым важным событием на Рождество.

До этого священнослужитель Владислав Береговой рассказал, что колядование не является грехом, если оно совершается с целью прославления Рождества Христова и не включает в себя языческих элементов. Он подчеркнул, что важно избегать прославления материального благополучия, угроз и упоминаний несуществующих «богов».

Рождество
запреты
обычаи
традиции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса
Картофельная кровать: как молодежные тренды помогают победить бессонницу
Мировые центробанки увеличил золотой запас в 2025 году
«Ненавидит»: Трамп раскрыл неожиданный факт о Мелании
Появились уточненные данные о числе пострадавших при взрыве в Ингушетии
Три сноубордиста из России получили нейтральный статус
Над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей сбили 11 БПЛА
«Никак не затяжную»: на Западе признали превосходство России над Европой
Раскрыто число пострадавших после сильного землетрясения в Японии
Больше 150 животных сгорели заживо на ферме
«С самого начала не нравилась»: Каллас о ссоре с фон дер Ляйен
Россиянин объявил о поиске девушки, ударившей его за навязчивый флирт
Стало известно, что запрещалось на Рождество испокон веков
«Ласковее становятся»: в ГД предложили новые виды вооружения против ВСУ
«Всегда с тобой»: Харламов публично обратился к дочери
В США заявили, что мирное соглашение по Украине почти готово
Украинцы пытались продать своего младенца за $10 тыс.
В Германии назвали обязательное условие для отправки военных на Украину
«Полный сброд»: Трамп о протестующих против операции в Венесуэле
Трамп объяснил, за что обиделся на Мадуро
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян
Общество

Мошенники начали блокировать банковские карточки россиян

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.