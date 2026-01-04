Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 17:32

Священник объяснил, можно ли православным колядовать в Рождество

Священник Береговой заявил, что колядки в Рождество не будут грехом

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Колядование нельзя назвать грехом, если оно направлено на прославление Рождества Христова и не содержит языческих элементов, передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на священнослужителя Владислава Берегового. По его словам, речь идет о недопущении прославления исключительно материального достатка, с угрозами, упоминанием неких «богов».

Если вы хотите колядовать, важно выбирать христославные колядки, которые прославляют Рождество, избегая ряжения в демонические костюмы и пения песен с языческим содержанием, — отметил он.

Сочельник — особый день перед Рождеством, он приходится на 6 января. Это торжество с длинной историей, интересными обычаями и строгими правилами. Для верующих это время духовного очищения, молитвы и подготовки к одному из главных христианских торжеств — Рождеству Христову. В эту дату семьи собираются, на столы ставят особые блюда, девушки отправляются гадать на суженого, а дети наряжаются в костюмы.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян молиться о добрых переменах на Украине, которые укрепили бы православие и единство Русской православной церкви. Свое обращение он сделал перед новогодним молебном в храме Христа Спасителя в Москве.

