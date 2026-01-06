Колядки в новогодние каникулы: история, традиции и как колядовать сегодня

Колядование — интересная праздничная традиция, появившаяся на Руси еще до установления христианства. С ходом веков она претерпела некоторые изменения, но так и не была изжита окончательно. В этой статье мы расскажем об истории колядок, а также о том, как колядовать сегодня.

Древние корни: от языческих праздников к Рождеству

Традиции колядования уходят корнями в дохристианскую эпоху. Изначально празднование было приурочено к зимнему солнцестоянию. Согласно языческим поверьям, в самую темную зимнюю ночь на свет появляется бог-младенец Коляда, одна из ипостасей солнечного божества. Он открывает врата Сварожьего Круга, иными словами — привечает новый год.

С установлением христианства изжить традиции колядования не удалось. Люди продолжали наряжаться и петь песни. Но теперь они не «пробуждали силы природы», как было в дохристианские времена, а славили младенца Христа. Так спаялись исконные славянские традиции и Святки — святые дни от Рождества до Крещения.

Традиции колядования: песни, костюмы, угощения

Но что такое колядки? Согласно толковому словарю Ожегова, коляда — «старинный рождественский и святочный крестьянский обряд хождения по домам с поздравлениями и песнями, с получением угощения». А колядки — это непосредственно песни, исполняемые во время обряда. При этом в разных уголках славянского мира под колядками подразумевают разные ритуалы: в северных регионах колядуют только в сочельник, на юге — во все святочные дни. Разделяют также колядки и другие зимние праздничные песни. Например, накануне старого Нового года исполняют щедровки, а в сам старый Новый год — посевают.

Колядки в новогодние каникулы Фото: Виктор Драчев/РИА Новости

Неотъемлемая часть колядования — это перевоплощение. Колядующие облачаются в костюмы, чаще всего животных: коз, медведей и других. Издревле это делалось для пробуждения сил природы. После же — сохранилось как веселая традиция. Колядующие собираются группой, запасаются музыкальными инструментами и трещотками и отправляются на обход ближайших домов. В песнях они славят Христа и святых, а также желают благ хозяевам посещаемых жилищ.

Колядки на Рождество не обходятся без гостинцев. Если уж колядующие пришли к вам на порог, вы обязаны впустить их, угостить и, может, даже дать мелкие монетки. К приходу колядующих готовятся заранее: пекут пироги, медовые пряники и другие угощения, готовят деньги. Не пустить колядующих в дом считается моветоном.

Как возродить традицию: идеи для семьи и компании друзей

В современном мире традиции колядовать живы в первую очередь в деревнях и селах, где между соседями установлены прочные дружеские связи. В городах, особенно в многоквартирных домах, колядуют реже: далеко не все готовы пустить на порог чужого человека, даже пришедшего с благими намерениями.

Если вы хотите адаптировать традицию колядования под современность, вот несколько идей:

договоритесь с соседями (например, через домовой чат) о том, к кому из них можно прийти колядовать;

устройте онлайн-колядки с друзьями: нарядитесь и исполните праздничные песни в прямом эфире;

колядуйте с детьми в доме: обойдите комнаты дома или квартиры, в которых будут ждать родственники, исполняя песни и получая гостинцы.

Колядки в современном мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Современные тексты колядок и сценарий для детей

Далее мы приведем примеры текстов колядок для детей:

1. Господин, господа,

Господинова жена,

Двери отворите

И нас одарите!

Пирогом, калачом

Или чем-нибудь еще!

2. Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топится,

Пирожка-то хочется!

3. Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Вы можете устроить скромный, но веселый вечер колядования с детьми, не выходя из дома. Для этого позаботьтесь о костюмах. Убедитесь, что все члены отряда нарядились, после чего отрепетируйте песни и отправляйтесь на обход дома или квартиры.

Желательно, чтобы в каждой комнате жилища ждал кто-нибудь из родственников. В таком случае перед каждым членом семьи нужно будет исполнить песню и небольшой танец. После обхода жилья — сбор у елки для обмена сладостями и игрушками. Добавьте хлопушки и трещотки (если у вас нет домашних животных), и дети будут в восторге!

Теперь вы знаете, что такое колядки, и знакомы с традициями и историей колядок. В крупных городах колядование в первозданном виде встречается нечасто. Но это не повод не устроить праздник в кругу домашних! Дети останутся в восторге от возможности нарядиться и провести время в вашей компании!