Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник — попробуйте вареники с картошкой

Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой

В Крещенский сочельник, 18 января, принято подавать простые, но сытные постные блюда. Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник помогают соблюсти традицию, не проводя весь день у плиты, а вареники с картошкой на гречневом тесте готовятся быстрее обычных.

Смешайте оба вида муки (гречневая — 200 г, пшеничная — 100 г), добавьте соль (щепотка), влейте воду (теплую — 150 мл) и масло (подсолнечное — 2 ст. л.), замесите эластичную опару.

Отварите картофель (полкило), разомните готовые корнеплоды в пюре. Лук (2 головки) обжарьте до золотистости, перемешайте с картофелем, добавьте льняное маслице (3 ст. л.), посолите на свой вкус и поперчите. Раскатайте максимально тонкое тесто, вырежьте стаканом или чашкой ровные круги, выложите на них начинку, соедините привычным защипом вареники. Варите их в подсоленной по вашему вкусу воде 5–7 минут: отсчет ведите, как только они всплыли.

Гречневая мука делает тесто темным и придает ореховый привкус — такие блюда на скорую руку на Крещенский сочельник готовили в старообрядческих семьях. Льняное масло в начинке усиливает пользу блюда и добавляет характерную постную нотку.

