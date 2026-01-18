Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 20:26

Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой

Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник — попробуйте вареники с картошкой Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник — попробуйте вареники с картошкой Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Крещенский сочельник, 18 января, принято подавать простые, но сытные постные блюда. Блюда на скорую руку на Крещенский сочельник помогают соблюсти традицию, не проводя весь день у плиты, а вареники с картошкой на гречневом тесте готовятся быстрее обычных.

Смешайте оба вида муки (гречневая — 200 г, пшеничная — 100 г), добавьте соль (щепотка), влейте воду (теплую — 150 мл) и масло (подсолнечное — 2 ст. л.), замесите эластичную опару.

Отварите картофель (полкило), разомните готовые корнеплоды в пюре. Лук (2 головки) обжарьте до золотистости, перемешайте с картофелем, добавьте льняное маслице (3 ст. л.), посолите на свой вкус и поперчите. Раскатайте максимально тонкое тесто, вырежьте стаканом или чашкой ровные круги, выложите на них начинку, соедините привычным защипом вареники. Варите их в подсоленной по вашему вкусу воде 5–7 минут: отсчет ведите, как только они всплыли.

Гречневая мука делает тесто темным и придает ореховый привкус — такие блюда на скорую руку на Крещенский сочельник готовили в старообрядческих семьях. Льняное масло в начинке усиливает пользу блюда и добавляет характерную постную нотку.

Ранее мы делились с вами рецептом низкокалорийного ужина.

крещение
сочельник
рецепты
пост
польза
блюда
вареники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о Павеле после слов о самолетах для ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
В ДНР раскрыли оставшееся расстояние до Славянска
Сирия и курды договорились о перемирии
Боец ММА Чимаев выложил фото с Адамом Кадыровым
Люди устали от ИИ и переключились на традиционные хобби
Слухи о проблемах со здоровьем, отсутствие детей, театр: как живет Камынина
«Предсказания» Медведева, Киев пылает, Долиной грозит срок? Что дальше?
В Совфеде заявили, что Трамп перевернул шахматную доску мировой политики
Ученые нашли способ заранее понять, сработает ли лечение рака груди
Сотни человек ищут выживших при крушении ATR 42-500
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.