Минус 5 см в талии: рецепт соуса, который меняет правила игры за стройность

Легкие овощные салаты заиграют новыми красками, если заменить привычное масло или калорийные соусы на авторскую композицию. Подобранный кефир станет идеальной основой для заправки, он сохранит не только вкус ингредиентов, но и правильную фигуру. Главным секретом здесь является свежий тертый корень сельдерея, который придает пикантность и ускоряет обмен веществ.

Для приготовления этого кулинарного шедевра возьмите нежирный кефир (200 мл), корень сельдерея (30 г), свежую петрушку (15 г), сок лимона (1 ст. л.), молотый кумин (щепотка), чеснок (1 зубчик) и морскую соль по вкусу. Сначала корень сельдерея нужно натереть на самой мелкой терке до состояния кашицы. Затем в глубокой чаше перемешивается холодный кефир с полученной массой и измельченной зеленью.

Все компоненты следует тщательно взбить венчиком, чтобы соус насытился кислородом. Если дать смеси постоять в холодильнике минут десять, вкус станет более глубоким и насыщенным. Эта полезная заправка подходит как для свежих огурцов, так и для теплых салатов с куриной грудкой или запеченными овощами. Простые продукты в таком сочетании создают эффект ресторанного блюда, оставаясь при этом абсолютно диетическими.

Калорийность на 100 г: 42 ккал.

БЖУ: 2,8/1,1/5,2.

