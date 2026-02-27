Обычные пельмени превратил в ресторанное блюдо: добавил пару ингредиентов в полуфабрикат — теперь гости думают, что я шеф-повар

Все дело в соусе. Сначала пельмени и грибы обжариваются до румяной корочки на смеси оливкового и сливочного масла. Потом добавляется соевый соус, бульон, сметана и вода. И все это томятся под крышкой, превращаясь в густую, ароматную подливу. А трюфельная паста в самом конце делает свое дело — дарит тот самый неповторимый, глубокий вкус.

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваю 50 г оливкового масла. Выкладываю 500 г пельменей (замороженные, не размораживаю) и обжариваю на среднем огне 5-7 минут до золотистой корочки со всех сторон. 300 г шампиньонов нарезаю пластинками, добавляю к пельменям и продолжаю жарить еще 5 минут, пока грибы не подрумянятся. Добавляю 50 г сливочного масла и 2 веточки свежего тимьяна, жду, когда масло растает. Вливаю 50 мл соевого соуса и 100-150 мл овощного или куриного бульона. Добавляю 1-2 чайные ложки трюфельной пасты и 2 столовые ложки сметаны. Вливаю 150 мл воды, чтобы соус покрывал пельмени примерно наполовину. Перемешиваю, накрываю крышкой, убавляю огонь до минимума и томлю 7-8 минут. Снимаю с огня, добавляю горсть рубленого укропа и зеленого лука (сибулет), аккуратно перемешиваю. Даю постоять под крышкой 2-3 минуты. Подаю горячим, щедро полив соусом из сковороды.

