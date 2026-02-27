Салат с печенью трески: вкусно и полезно на каждый день

Любите простые блюда с пользой? Салат на основе печени трески — отличный выбор: он насыщен полезными жирами и укрепляет здоровье. Соберете за четверть часа, без лишних усилий.
Что понадобится (на двоих):
200 г консервированной печени трески;
пара отварных яиц;
один хрустящий огурец;
горсть зеленого лука;
100 г микса салатных листьев;
сок половины лимона, соль, свежемолотый перец.
Как сделать:
Откройте банку, слейте жидкость, разомните печень трески ложкой.
Порежьте яйца и огурец аккуратными кусочками, лук нашинкуйте.
В салатнице соедините ингредиенты с листьями, сбрызните лимоном, приправьте. Аккуратно перемешайте.
Получится свежо и аппетитно! Такой салат с печенью трески подойдет для диеты или перекуса. Ешьте сразу, в холоде продержится день. Удачи на кухне!
