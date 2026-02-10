Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 10:40

В Баренцевом море резко сократился запас трески из-за изменения климата

Фото: Ingeborg Knol/imageBROKER/Global Look Press
Запасы популярной промысловой рыбы — трески — в российских водах Баренцева моря резко сокращаются из-за климатических изменений, заявил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов в беседе с изданием URA.RU. Он добавил, что в ближайшие годы трески будет немного.

Раньше с Запада подходили теплое течение Гольфстрим и теплые ветра Северной Атлантики, а с Востока — Арктика, оттуда холодные ветра и вода. Эти два потока соединялись, в них бурлила жизнь. Сейчас Баренцево море напоминает тарелку кислых щей, где не получается определить четкие тенденции по температуре воды и воздуха, — пояснил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин рассказал, что цены на сельдь и треску в 2026 году не снизятся. По его словам, эти виды рыб в прошлом году оказались лидерами по снижению цен. Торговый эксперт подчеркнул, что розничная наценка в магазинах составляет около 20%.

