Филе трески, картофельные дольки и лимон — запекаю на одном противне. Нежный ужин «Скандинавия» за полчаса

Беру свежее филе трески, молодой картофель и лимон — собираю лёгкий ужин на одном противне. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для здорового и быстрого ужина без лишней посуды и хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: сочное, слоистое филе трески с цитрусовым ароматом и золотистые, хрустящие снаружи, но нежные внутри картофельные дольки.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе трески, 600 г молодого картофеля, 1 лимон, оливковое масло, соль, свежий укроп, чёрный перец. Картофель нарежьте дольками, сбрызните маслом, посолите, поперчите и выложите на противень. Запекайте 15 минут в разогретой до 200°C духовке. Рыбу нарежьте порционно, посолите, поперчите, выложите поверх картофеля. Сверху разместите тонкие ломтики лимона. Запекайте ещё 12-15 минут до готовности рыбы. Подавайте, посыпав свежим укропом.

