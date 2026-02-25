Зимняя Олимпиада — 2026
Полицейский из Башкирии хотел нажиться на подчиненных, но попал под суд

В Башкирии задержали начальника полиции Агидели за вымогательство

Фото: t.me/sledcom02
Начальника полиции города Агидель в Башкирии задержали по обвинению в превышении полномочий, сообщили в республиканском управлении СКР. Следователи полагают, что в декабре 2023 года мужчина вымогал у четверых подчиненных часть их денежных премий, и те, боясь служебных проблем, передали ему в общей сложности 165 тыс. рублей.

По версии следствия, в декабре 2023 года фигурант потребовал от четверых подчиненных передать ему часть выплаченных им денежных премий. Осознавая служебную зависимость и опасаясь негативных последствий по службе, сотрудники согласились на незаконные требования руководителя, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об аресте пятерых полицейских из Якутска, обвиняемых в превышении должностных полномочий, которое привело к гибели человека. По версии следствия, стражи порядка применяли пытки к мужчине, пытаясь получить от него признание в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, Следственный комитет России сообщил о задержании в столице пятерых полицейских, включая начальника миграционного отдела, по подозрению в создании организованной группы для незаконной легализации свыше 2 тыс. иностранцев. По данным следствия, с 2023 года фигуранты за вознаграждение оформляли мигрантам поддельные учебные визы.

Башкирия
полиция
вымогательство
задержания
