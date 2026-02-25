Полицейский из Башкирии хотел нажиться на подчиненных, но попал под суд

Начальника полиции города Агидель в Башкирии задержали по обвинению в превышении полномочий, сообщили в республиканском управлении СКР. Следователи полагают, что в декабре 2023 года мужчина вымогал у четверых подчиненных часть их денежных премий, и те, боясь служебных проблем, передали ему в общей сложности 165 тыс. рублей.

По версии следствия, в декабре 2023 года фигурант потребовал от четверых подчиненных передать ему часть выплаченных им денежных премий. Осознавая служебную зависимость и опасаясь негативных последствий по службе, сотрудники согласились на незаконные требования руководителя, — говорится в сообщении.

