Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:06

В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских

СК: в Москве задержаны полицейские, оформлявшие фиктивные визы для мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве задержаны пять сотрудников полиции, в том числе начальник отдела по миграции, по делу о незаконной легализации иностранцев, сообщил Следственный комитет России. Им вменяется организация преступной группы, легализовавшей более 2 тыс. мигрантов.

По версии следствия, с 2023 года обвиняемые за деньги оформляли иностранцам фиктивные учебные визы. Они также исключили из базы данных не менее 1,5 тыс. граждан других стран, а затем внесли их обратно по поддельным документам.

Кроме того, начальник отдела получила взятку за ускоренное оформление российского паспорта. Другие фигуранты помогли образовательному учреждению пройти проверку, подтвердив ложные сведения об обучении.

Деятельность группы пресечена совместно с ФСБ и службой безопасности МВД. Сейчас все семеро подозреваемых задержаны и дают показания. Следствие также начало процесс депортации иностранцев, находившихся в стране незаконно.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что правило «один мигрант — один банк» направлено на борьбу с дропперами, которых все чаще набирают среди иностранных граждан. Нерезиденты открывают по несколько счетов и передают доступ к ним преступникам за деньги, что создает канал для отмывания средств, пояснил он.

Россия
Москва
СК РФ
полиция
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступлении Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.