В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских

В Москве задержаны пять сотрудников полиции, в том числе начальник отдела по миграции, по делу о незаконной легализации иностранцев, сообщил Следственный комитет России. Им вменяется организация преступной группы, легализовавшей более 2 тыс. мигрантов.

По версии следствия, с 2023 года обвиняемые за деньги оформляли иностранцам фиктивные учебные визы. Они также исключили из базы данных не менее 1,5 тыс. граждан других стран, а затем внесли их обратно по поддельным документам.

Кроме того, начальник отдела получила взятку за ускоренное оформление российского паспорта. Другие фигуранты помогли образовательному учреждению пройти проверку, подтвердив ложные сведения об обучении.

Деятельность группы пресечена совместно с ФСБ и службой безопасности МВД. Сейчас все семеро подозреваемых задержаны и дают показания. Следствие также начало процесс депортации иностранцев, находившихся в стране незаконно.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что правило «один мигрант — один банк» направлено на борьбу с дропперами, которых все чаще набирают среди иностранных граждан. Нерезиденты открывают по несколько счетов и передают доступ к ним преступникам за деньги, что создает канал для отмывания средств, пояснил он.