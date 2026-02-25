Требования украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву оружие и деньги выглядят убого, заявил в своем блоге депутат Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки. По его мнению, настоящий патриот должен думать о жизни детей, женщин и стариков.

Просьбы Зеленского к странам НАТО о [предоставлении] оружия и денег выглядят убого, — сказал Судзуки.

Депутат отметил, что Зеленскому вместо постоянных просьб нужно просто сказать «стоп». Судзуки добавил, что европейским странам нужно изменить образ мышления и настроиться на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что позиция Зеленского не имеет ничего общего с мнением граждан страны. Так он прокомментировал слова нардепа Юрия Камельчука о возможных массовых протестах украинцев при «несправедливых» условиях урегулирования конфликта.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз пока не может назвать сроки возможного вступления Украины. Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает стремление Киева двигаться к членству, однако назвать конкретный ориентир в данный момент невозможно.