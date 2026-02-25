Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:13

«Выглядят убого»: в Японии раскритиковали требования Зеленского к Западу

Депутат Судзуки: требования Зеленского поставить Киеву оружие выглядят убого

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Требования украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву оружие и деньги выглядят убого, заявил в своем блоге депутат Либерально-демократической партии Японии Мунэо Судзуки. По его мнению, настоящий патриот должен думать о жизни детей, женщин и стариков.

Просьбы Зеленского к странам НАТО о [предоставлении] оружия и денег выглядят убого, — сказал Судзуки.

Депутат отметил, что Зеленскому вместо постоянных просьб нужно просто сказать «стоп». Судзуки добавил, что европейским странам нужно изменить образ мышления и настроиться на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что позиция Зеленского не имеет ничего общего с мнением граждан страны. Так он прокомментировал слова нардепа Юрия Камельчука о возможных массовых протестах украинцев при «несправедливых» условиях урегулирования конфликта.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз пока не может назвать сроки возможного вступления Украины. Она подчеркнула, что Брюссель поддерживает стремление Киева двигаться к членству, однако назвать конкретный ориентир в данный момент невозможно.

Япония
Украина
Владимир Зеленский
вооружения
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме придумали необычный способ помочь неплательщикам алиментов
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Жители российского города надели противогазы из-за опасных выбросов
«В "Спартаке" все становились психами»: Кузнецов о Карпине, «Зените» и ЦСКА
«Факторы должны сложиться»: названо условие для броска ВС РФ через Днепр
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.