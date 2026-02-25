В России создали импланты будущего для лечения переломов В Osteo-Sibear заявили о выпуске исчезающих пластин для лечения переломов

Osteo-Sibear создала импланты для остеосинтеза, которые со временем полностью усваиваются организмом и исчезают, заявил глава биомедицинской компании Михаил Баранов в интервью Радио РБК. По его словам, спустя 12–18 месяцев после установки такие изделия перестают определяться на компьютерной и магнитно-резонансной томографии, что позволяет пациенту спокойно продолжать жизнь.

Эти импланты позволяют, собственно, со временем избежать второй операции [по удалению] либо неприятных ощущений от долгого ношения титана в своем организме, — заявил руководитель.

Баранов уточнил, что разработка велась совместно с Университетом науки и технологий МИСИС, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России. В работе также принимал участие Российский университет медицины.

