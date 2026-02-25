Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 16:27

В России создали импланты будущего для лечения переломов

В Osteo-Sibear заявили о выпуске исчезающих пластин для лечения переломов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Osteo-Sibear создала импланты для остеосинтеза, которые со временем полностью усваиваются организмом и исчезают, заявил глава биомедицинской компании Михаил Баранов в интервью Радио РБК. По его словам, спустя 12–18 месяцев после установки такие изделия перестают определяться на компьютерной и магнитно-резонансной томографии, что позволяет пациенту спокойно продолжать жизнь.

Эти импланты позволяют, собственно, со временем избежать второй операции [по удалению] либо неприятных ощущений от долгого ношения титана в своем организме, — заявил руководитель.

Баранов уточнил, что разработка велась совместно с Университетом науки и технологий МИСИС, НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Минздрава России. В работе также принимал участие Российский университет медицины.

Ранее первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева сообщила, что в России разрабатывают тест-системы для выявления саркопении. Ожидается, что они появятся в ближайшие годы. Саркопения — это заболевание, связанное с потерей мышечной массы и ухудшением функций скелетных мышц. По прогнозам экспертов, к 2045 году число таких случаев вырастет на 70%.

остеопатия
переломы
разработки
наука
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин «дал старт» биотехнологической гонке в России
Представители Минобороны России и Азербайджана обсудили сотрудничество
Постпред России раскрыл, как Киев может спровоцировать ядерную катастрофу
Влажный ветер и холод до -1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать
В Госдуме раскрыли, что общего у украинских националистов и геев
Пьяный футболист ЦСКА ворвался в музыкальную школу и угрожал охраннице
Путин нашел способ насытить сферу биоэкономики новыми кадрами
Экс-нардеп ответил, на какие подлости может пойти Украина против Венгрии
Российский блогер рассказал о «моющих сортиры» в США россиянах
Юрист раскрыл, что грозит украинским судьям за отказ пожимать руку Чишкале
Военкомы избили демобилизованного ветерана ВСУ
Мониторинг численности норок и выдр завершился в Красноярском крае
В Госдуме рассказали о Национальной модели целевых условий ведения бизнеса
Apple пожадничала с зарядкой и поплатилась
От завтрака до ужина: как построить меню дня вокруг круп
В Госдуме вступились за детскую песню «Сигма бой»
«Крайне опасные»: Россия подняла на уши ООН из-за ядерного оружия у Киева
Таможенники перехватили посылку из Таиланда с тремя килограммами гашиша
Эпидемиолог напомнила, как эффективно защититься от гриппа
Путин поставил кабмину важную задачу по российским биотехнологиям
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.