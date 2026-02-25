Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить

Певец и музыкант Юрий Лоза рассказал, что поборол тягу к курению постепенно. В беседе с Общественной Службой Новостей он признался, что сначала выкуривал по две пачки сигарет, но в течение некоторого времени сокращал это количество.

Накануне 40-летия я осознанно пришел к тому, что больше нет мочи терпеть и следует уже отказаться от сигареты. Я купил много сигарет одной марки и начал сначала выкуривать по две пачки в день, постепенно сократил до одной. И так в течение года я уменьшал количество выкуренных сигарет. В свой день рождения я затянулся последней сигаретой и отказался раз и навсегда. С 40 лет я не курю, — поделился артист.

Он признался, что вредная привычка была с ним около 25 лет. По словам музыканта, курение плохо влияет не только на здоровье, но и на голосовые связки.

Ранее врач Ана Перес Баллеста заявила, что спустя 20 минут после выкуривания последней сигареты частота сердечных сокращений возвращается к норме и сердцу становится легче работать. По ее словам, на следующий день концентрация угарного газа в крови уменьшается вдвое, увеличивается уровень кислорода, что снижает вероятность инфаркта.