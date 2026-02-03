Врач рассказала, что происходит с организмом после отказа от сигарет

Врач Баллеста: через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс

Спустя 20 минут после выкуривания последней сигареты частота сердечных сокращений возвращается к норме, и сердцу становится легче работать, рассказала врач Ана Перес Баллеста. На следующий день концентрация угарного газа в крови уменьшается вдвое, увеличивается уровень кислорода, что снижает вероятность инфаркта, передает 20minutos.

Через 24 часа уровень угарного газа в крови падает вдвое, уровень кислорода повышается, а риск развития инфаркта снижается, — поделилась эксперт.

Баллеста также отметила, что через двое суток после отказа от сигарет обострится обоняние и вкус. Спустя несколько недель легкие начнут работать на 10% эффективнее. Долгосрочный отказ от курения существенно снижает вероятность развития ряда онкологических заболеваний и инсульта.

Ранее врач-нарколог Алексей Казанцев рассказал, что безникотиновые сигареты могут способствовать формированию вредных привычек, особенно среди молодежи. По его словам, такие продукты имитируют ритуал курения и могут стать первым шагом к зависимости.