Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет

Безникотиновые сигареты могут стать первым шагом к зависимости, рассказал «Радио 1» врач-нарколог Алексей Казанцев. По его мнению, такие вещи привлекают молодежь к вредным привычкам.

Что за безникотиновая сигарета? Для чего? С какой целью? Я даже не понимаю, замещение чему это. Главная опасность — в психологическом вовлечении через имитацию ритуала курения. Для взрослого курильщика такой переход сомнителен, а для подростка, у которого нет зависимости, — это первый и ненужный шаг к ней, — заявил Казанцев.

По словам нарколога, необходимо законодательно ограничить продажу таких товаров. Он отметил, что бороться с уже имеющейся зависимостью надо другими способами.

Ранее психотерапевт Дмитрий Евстигнеев рассказал, что безалкогольные аналоги спиртных напитков могут привести к запою. Он предупредил, что знакомые вкус и запах могут спровоцировать срыв.