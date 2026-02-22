Сайты с онлайн-продажей табака начнут блокировать в России С 1 марта в России начнут блокировать сайты с незаконной онлайн-продажей табака

С 1 марта в России начнут блокировать сайты, которые предлагают табачные и никотиновые товары для онлайн-покупки, без судебного решения, следует из постановления правительства. Это касается в том числе вейпов и кальянов.

Реализация полномочий <…> осуществляется Федеральной службой по контролю за алкогольным и табачным рынками, — говорится в документе.

На себя эту задачу возьмет Росалкогольтабакконтроль. Ранее ведомство уже использовало аналогичный подход для мониторинга данных о дистанционной продаже этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащих товаров.

Сайты будут блокироваться в соответствии с законом о защите здоровья граждан от табачного дыма. Этот закон запрещает дистанционную продажу табачных изделий.

Ранее Чертановский районный суд Москвы принял решение о блокировке сайта с предложениями о продаже аккаунтов для сервисов каршеринга. Эти аккаунты использовались для аренды автомобилей в разных городах России. Некоторые люди применяли их незаконно: например для управления машиной без водительских прав или до достижения совершеннолетия.