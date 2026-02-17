Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 09:24

Еще один сайт попал под блокировку в России

В России заблокировали сайт с аккаунтами для каршеринга

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чертановский районный суд Москвы вынес постановление о блокировке сайта, где предлагались к продаже аккаунты для сервисов каршеринга, передает Telegram-канал Baza. Используя их, можно было арендовать автомобили в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Аккаунты каршеринговых сервисов применялись для различных целей. Одни использовали их, чтобы управлять автомобилем без водительских прав, другие — до достижения совершеннолетия. Некоторые также применяли их для отработки навыков вождения перед экзаменом в ГИБДД. Тем не менее, важно учитывать, что в случае нарушения правил дорожного движения или аварии ответственность будет нести человек, на которого зарегистрирован аккаунт.

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы принял решение о блокировке мобильного приложения для изменения голоса во время телефонных разговоров. Программа получила статус информации, распространение которой на территории России запрещено. Иск о запрете распространения приложения в App Store и на сайте apps.apple.com был удовлетворен. Использование такого приложения может привести к звонкам с ложными сообщениями о терактах и экстремистскими призывами.

