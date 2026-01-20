Популярное у преступников приложение заблокировали в России В России заблокировали приложение для изменения голоса при звонках

Хамовнический суд Москвы постановил заблокировать в России мобильное приложение для изменения голоса во время телефонных разговоров, сообщили в пресс-службе суда РИА Новости. Данная программа была признана информацией, запрещенной к распространению на территории страны, поскольку позволяет злоумышленникам совершать звонки с ложными сообщениями о терактах и экстремистскими призывами.

Хамовнический районный суд города Москвы удовлетворил административный иск о запрете распространения в App Store и на сайте apps.apple.com приложения по изменению голоса абонента при звонке с мобильного телефона, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что ведомство в настоящий момент не вводит дополнительных ограничений для мессенджера Telegram. Данное заявление последовало после жалоб пользователей на некорректную работу сервиса, в частности, на замедленную загрузку видеофайлов.

Кроме того, в Роскомнадзоре сообщили, что приложение Be my eyes, созданное для помощи людям с нарушением зрения, не подвергается блокировке на территории России. Данный сервис дает возможность слабовидящим пользователям получать поддержку от волонтеров.