В РКН ответили на вопрос о блокировке в России приложения Be my eyes

В РКН ответили на вопрос о блокировке в России приложения Be my eyes РКН опроверг блокировку в России приложения Be my eyes

В России не блокируется приложение для слабовидящих Be my eyes, сообщили ТАСС в Роскомнадзоре. Сервис позволяет людям, у которых нарушено зрение, получить помощь волонтеров.

В настоящее время Роскомнадзор не ограничивает работу данного сервиса, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что компания Roblox готова пойти на временную блокировку всех коммуникационных сервисов внутри игры для пользователей из России. Данный шаг направлен на устранение основных претензий, которые предъявляет Роскомнадзор. На текущий момент представители Roblox поддерживают с российским регулятором постоянный контакт.

В свою очередь глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал РКН заблокировать сайт рок-группы «Машина времени». По его словам, данная мера направлена на пресечение деятельности артистов, в частности лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые в настоящее время находятся за рубежом и дискредитируют Россию.