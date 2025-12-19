Роскомнадзор должен заблокировать сайт российской рок-группы «Машина времени», заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, данная мера направлена на пресечение деятельности артистов, в частности лидера музыкального коллектива Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которые в настоящее время находятся за рубежом и дискредитируют Россию.

Макаревич не заслуживает внимания, нельзя оставлять ему ни малейшей возможности как-то существовать в России. ФПБК сегодня обратится в Роскомнадзор, чтобы заблокировали сайт группы «Машина времени». Представляете, предатель России находится в странах НАТО, дискредитирует нашу страну, президента [Владимира Путина] и еще умудряется зарабатывать деньги, продавать билеты официально через сайт. Кто-то не досмотрел, не доработал. ФПБК еще раз проверит все ресурсы певца, чтобы они не работали на территории РФ, — высказался Бородин.

Ранее сообщалось, что Макаревич вместе с супругой продает в Израиле коллекционное вино по цене свыше $600 (48 тыс. рублей) за бутылку. Особенностью продукта являются автографы самой пары. Так, бутылка красного сухого вина «3 Cats» («Три кота») стоит 2 018 шекелей (около $628 долларов).