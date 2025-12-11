Потеря бизнеса, оскорбления россиян, помощь Украине: как живет Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил деятельность своего последнего бизнеса в России, пишут СМИ. Как сейчас живет Макаревич, какой доход он все еще продолжает получать в РФ?

Какой бизнес в РФ потерял Макаревич

Как писал NEWS.ru, суд удовлетворил иск ресторана «Шмак» и отменил охрану товарного знака «Смак». По информации источников, компания, занимавшаяся защитой бренда и архивами шоу, несколько лет работала с убытками.

Макаревич был совладельцем ООО «Самый смак», которое стало его последним деловым проектом в стране после закрытия ИП в 2023 году. Планы по возрождению телепередачи «Смак» в 2025 году не реализовались. Как отметили инсайдеры, финансовое состояние компании было неустойчивым: в 2022 году она закончила с убытком в 100 тысяч рублей, в 2023-м получила прибыль лишь в 150 тысяч рублей, а в 2024-м снова ушла в минус на 63 тысячи рублей. В Израиле Макаревич вместе с супругой Эйнат Кляйн открыл новый бизнес: они производят и продают вино из сырья, выращиваемого на оккупированных палестинских территориях.

При этом переехавший в еврейское государство музыкант все еще получает некоторый доход в России. По информации СМИ и Telegram-каналов, Макаревич с начала СВО заработал около 5 млн рублей с процентов от вкладов в российских банках. Также артист имеет российскую пенсию. Она составляет почти 90 тысяч рублей. Из них 41 955 рублей — за звание народного артиста России и еще 29 119 рублей — за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин ранее призвал лишить Макаревича звания народного артиста и социальных выплат. Также он считает, что музыкант недостоин и российского гражданства.

«Почему мы сегодня не можем запретить этим людям въезжать в нашу страну? Я считаю, что как минимум нужно лишить [Макаревича] российского гражданства и как минимум закрыть въезд лет на 50. Я считаю, что это предатели Родины, агенты влияния, которые выполняют западную повестку», — отметил Бородин.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в октябре предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчета.

«У нас что получается? Человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию получает из России. <…> Надо это на спецсчет перечислять. <…> Пускай приезжает в страну, ответит по заслугам», — сказал Володин.

Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Макаревич оскорбил россиян, помощь ВСУ

Макаревич рассказал в интервью телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), что не вернется в Россию. Артист отметил, что, как и раньше, зарабатывает деньги на гастролях, просто делает это за границей и «не чувствует вони, которая распространена в воздухе России». Лидер «Машины времени» подчеркнул, что у него «нет ни малейшего желания видеть и общаться» с россиянами. Жителей страны он назвал «подтявкивающими отходами жизнедеятельности человека» и предположил, что после смены власти «оно затихнет».

По словам исполнителя, его задел недавний опрос общественного мнения, в котором респондентам задали вопрос, хотят ли они возвращения Макаревича в РФ. Музыкант заявил, что в опросе забыли спросить, а хочет ли он сам возвращаться.

Также Макаревич ранее признался, что не финансирует ВСУ только из-за опасений за своего сына: он боится, что украинская ракета может попасть в дом в Москве, где живет Иван Макаревич. При этом он сообщил, что «неоднократно помогал и помогает» мирным украинским гражданам. По словам артиста, на Украине к нему «очень хорошо относятся» и «знают, что он говорит».

В беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вован и Лексус), которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, Макаревич не исключил, что в будущем начнет помогать и ВСУ. Также он пожелал Украине победы и пообещал приехать с концертом, если украинцы позовут.

Читайте также:

Королевская семья Британии: новости, Маркл обвинили в краже платья

Северск взят? Правда или нет, где сейчас ВС РФ, как пытаются удержаться ВСУ

Почему не работает WhatsApp 11 декабря: где сбои в России, разблокировка