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01 августа 2025 в 11:55

Глава ФПБК придумал наказание для Макаревича после оскорбления Пахмутовой

Глава ФПБК призвал лишить гражданства Макаревича после критики Пахмутовой

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оскорбивший композитора Александру Пахмутову музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) должен быть лишен российского гражданства, заявил в своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он счел песни Макаревича бездарными.

Почему мы сегодня не можем запретить этим людям въезжать в нашу страну? Я считаю, что как минимум нужно лишить российского гражданства и как минимум закрыть въезд лет на 50. Я считаю, что это предатели родины, агенты влияния, которые выполняют западную повестку, — отметил он.

Ранее Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Музыкант заявил, что у артистки были хорошие песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными. По его мнению, группам, для которых Пахмутова писала песни в последние годы, в том числе для «Машины времени», было просто неудобно отказывать ей. Макаревич подчеркнул, что сама композитор якобы тоже все понимает о своем творчестве.

Андрей Макаревич
Александра Пахмутова
Виталий Бородин
критика
гражданство РФ
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