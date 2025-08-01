Глава ФПБК придумал наказание для Макаревича после оскорбления Пахмутовой

Оскорбивший композитора Александру Пахмутову музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) должен быть лишен российского гражданства, заявил в своем Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он счел песни Макаревича бездарными.

Почему мы сегодня не можем запретить этим людям въезжать в нашу страну? Я считаю, что как минимум нужно лишить российского гражданства и как минимум закрыть въезд лет на 50. Я считаю, что это предатели родины, агенты влияния, которые выполняют западную повестку, — отметил он.

Ранее Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. Музыкант заявил, что у артистки были хорошие песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными. По его мнению, группам, для которых Пахмутова писала песни в последние годы, в том числе для «Машины времени», было просто неудобно отказывать ей. Макаревич подчеркнул, что сама композитор якобы тоже все понимает о своем творчестве.