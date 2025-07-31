Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову: что он сказал, почему он ей завидует

Макаревич унизил 95-летнюю Пахмутову: что он сказал, почему он ей завидует

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковал творчество народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Что он сказал, как его раскритиковали?

Как Макаревич унизил Пахмутову

Макаревич назвал Пахмутову не очень хорошим композитором. В интервью проекту «И грянул Грэм» он заявил, что у артистки были хорошие песни, однако ее новые композиции показались ему ужасными. По мнению музыканта, группам, для которых Пахмутова писала «что-то современное» в последние годы, в том числе для «Машины времени», было просто «неудобно отказывать» ей. Макаревич подчеркнул, что сама композитор якобы тоже «все понимает» о своем творчестве.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко вступился за 95-летнюю Пахмутову, пояснив, что Макаревич просто «исходит желчью».

«Здесь все понятно. Макаревич сейчас вне информационной повестки. Он уже как музыкант особо никого не интересует. То есть его поклонников интересует творчество, созданное им еще до 2000-х годов. А сейчас он уже показал себя настоящим предателем, исходит желчью и брызжет ядом. Сидит там, а здесь происходит жизнь. Та же Александра Пахмутова создает песни, она здесь глубокоуважаемый человек. А Макаревич никому не нужен, поэтому это зависть», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Певец Юлиан обратил внимание, что у иноагента все, что связано с Россией, вызывает негатив.

«Какой-то бред, честно говоря. То, что сейчас происходит с его высказываниями, это все, я думаю, идет от того, что он разорвал связи с Россией. Все, что связано с нашей страной, считаю, что у него вызывает какую-то агрессию, в том числе и Пахмутова», — пояснил он «АиФ».

Певец Юрий Антонов также прошелся по Макаревичу.

«Даже не хочу говорить об этом человеке. Лично я творчество Александры Николаевны оцениваю положительно. Она выдающийся деятель и человек! А что там говорят уехавшие — это их проблемы. Даже вникать в это не хочется. В жизни есть дела намного важнее!» — указал он.

Андрей Макаревич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем известна Пахмутова

С момента начала карьеры Александра Пахмутова написала более 400 песен. Большинство произведений были созданы в соавторстве с ее мужем — поэтом Николаем Добронравовым. Среди наиболее известных ее композиций — «Нежность», «Надежда», «Птица счастья», «Беловежская Пуща», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей» и другие.

В день 95-летия Пахмутовой президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя Труда.

«За особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Пахмутовой Александре Николаевне», — следует из указа главы государства.

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